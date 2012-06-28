Код товара:220615007
В наличии:2 шт.
Гарантия:Производителя
Cullmann MADRID Maxima 330. Сумка MADRID Maxima 330 идеальная для размещения цифровой зеркальной камеры и до двух дополнительных объективов. Она имеет класси
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Сумка для фотоаппарата Cullmann MADRID Maxima 330
Цена1990 Й
*Производитель может изменить технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Осипов Павел
Оценка: 5
01.06.2016
Яндекс Маркет
Достоинства
Компактная и в тоже время очень вместительная. Поместилось следующее: Nikon D7000 вместе с объективом 55-300мм. Объектив 15-55мм. И вспышка. И все это очень компактно)
Недостатки
Ручка, не понимаю зачем ее делали... Это не противоударный чехол, обычная удобная сумка для переноски, не более. Если вы хотите противоударную, то покупайте специальные рюкзаки.
Отзыв
Дизайн, эргономика, удобство - все на высоте, особенно за такие смешные деньги! Берите не пожалеете!
Ice Air
Оценка: 2
23.09.2014
Яндекс Маркет
Достоинства
Два вида стенок для внутренней части. Одна маленькая и две длинных. Внешний вид. Два кармана-сетки с боков сумки. Подкладка на ручке под плечо, с резиновыми элементами и почти не соскальзывает.
Недостатки
Очень неудобные стенки внутри сумки, липучки на крышке сумки отрываются очень быстро, подкладка в основном отделение толком не прикрепляется
Отзыв
Сумка дичайше неудобная (хотя баланс когда она висит на ручке у нее идеальный). Внутренние стенки поставить так как хочешь практически невозможно. Как не держи липучки, они прилепают к подкладке раньше чем нужно, а оторвать их очень тяжело. потому что они тянут всю подкладку с собой, а она по факту не крепится почти. Липучки на крышке начали отрываться уже через 2-3 недели, хотя обращался нежно. Фотоаппарат с 55-300 объективом влезает впритык, бленду приходится снимать постоянно если убираю в сумку. Два объектива 18-55 и фикс 35 мм влезают, вместе с кошельком и все остальное пространство занято и с блендой от 55-300 приходится вымудряться. Положить что-либо еще очень сложно. Есть удобный карман для паспорта на задней стенке, с внешней стороны. Два кармана внутри - не функциональны Можно класть только плоские предметы, иначе они сильно выпираю, даже кошелек. ipad2 влезает очень туго только в один из этих карманов и только без обложек. После использования сумки kata national geographic со спец отделение даже для ноута, все это выглядит очень дико. Смысл делать на крышке сумки две липучки, которые начали отрываться сами, да еще ткань на которую нашиты начали разрывать (ткань там кстати очень плохого качества), если можно сделать либо молнию, либо карабины. Если у вас больше одного объектива, сумку советовать не стал бы, потому что есть масса более удобных и прочных сумок
Аноним
Оценка: 5
05.08.2013
Яндекс Маркет
Достоинства
Вместительная, прочная, стильная!!!!!
Недостатки
пока не выявил
Отзыв
Тушка 60д с одетым 70-200 входит без проблем и ещё и место остается, для этого и покупал, есть карман для ручек и всякой мелочи, и карман на молнии с обратной стороны сумки, внутренние перегородки на липучках, благодаря липучкам можно вместить вспышку и китовый объектив, поместив их на дно сумки и прикрепить их липучками а наверх липучек ставить тушку с объективом, вес сумки очень хорошо распределен, плече не давит в отличии от моей старой сумки в которой все болталось тем самым сумка была очень тяжелой и громоздкой)
Railway415
Оценка: 5
20.11.2012
Яндекс Маркет
Достоинства
Добротные материалы и качество изготовления. Возможности трансформации - 3 внутренние перегородки на липучках: 2 больших, почти во всю высоту сумки, с клапанами закрывающими отсек сверху + 1 маленькая квадратная, ей можно например разделить один из отсеков по высоте. Много мелких карманчиков. Внутри вместительна, снаружи компактна.
Недостатки
Липучка - зверь! Каждый раз открываешь сумку с большим усилием и громким треском - аж люди оборачиваются.) Со временем разработается наверно, так что это условный недостаток.
Отзыв
Влезает всё, что нужно фотолюбителю. При этом сумка достаточно тонкая, со стороны и не подумаешь, что туда поместится зеркалка. Лично меня радует отсутствие пластмассовой защёлки на клапане сумки, которую обычно не застёгиваю и она просто болтается. Но кто-то может и застёгивает.) Оказывается есть вариант чисто чёрной окраски, без серой каймы снаружи. Но внутри всё равно серая.
bill.gold
Оценка: 5
28.06.2012
Яндекс Маркет
Достоинства
Отличная сумка. Очень дешевая. Вместительная, влазит фотоаппарат с объективом, еще один объектив и остается место для личных вещей (кошелек, плеер, документы или бутылочка воды). Много дополнительных карманов, в том числе на замках. Три цвета на выбор.
Недостатки
Не очень удобная ручка на сумке, расположена немного сзади, а не сверху.
Отзыв
Для меня это однозначный плюс, но для кого-то может быть минусом: сумка выглядит красиво и аккуратно как обычная повседневная сумка, а не убого, как большинство недорогих фото-сумок.