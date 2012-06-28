Сумка для фотоаппарата Cullmann MADRID Maxima 330

Как получить скидку по золотой карте Pixel24.ru?

Чтобы купить этот товар со скидкой, Вам необходимо зарегистрироваться и оформить заказ на Золотую карту бесплатно (скидки по золотым картам действуют только для физических лиц).

После оформления заказа Золотой карты, Вам нужно дождаться обработки заказа и получить статус обработан.

Как только карта будет привязана к личному кабинету, в корзине будут учитываться скидки на товары с золотой картой.

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