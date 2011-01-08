Объектив Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor



Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor





Популярный объектив с постоянным фокусным расстоянием 60 мм и возможностью макросъемки. Минимальное расстояние фокусировки: 0,185 м (автоматическая фокусировка до 0,219 м). Нанокристаллическое покрытие устраняет раздвоения и блики. Элементы из стекла Super ED со сверхнизкой дисперсией и асферические линзы гарантируют высокое разрешение и контрастность при минимуме сферических аберраций, астигматизма и других искажений. Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Невращающийся передний элемент позволяет установить вспышку.







Nikon Nikkor AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro это популярный макрообъектив с масштабом репродукции 1:1 для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon форматов FX и DX. Благодаря тихой автофокусировке с помощью бесшумного ультразвукового мотора (SWM), постоянному фокусному расстоянию, системе внутренней фокусировки и невращающейся передней линзе этот объектив прекрасно подходит для съёмки объектов с малого расстояния. Исключительно высококачественная оптика дает выдающиеся результаты макросъемки и может использоваться как универсальный объектив.







Данная модель имеет постоянное фокусное расстояние 60 мм, а также имеет нанокристаллическое покрытие для устранения бликов и раздвоения. Минимальное расстояние фокусировки достигает 0,185 м (при этом автоматическая фокусировка работает до 0,219 м). Объектив оснащён асферическими линзами, а также элементами из стекла со сверхнизкой дисперсией серии Super ED.







Элегантный корпус объектива изготовлен из высококачественного пластика. Данная модель является наилучшим вариантом для профессиональной фотосъемки, как на свежем воздухе, так и в помещении. Несмотря на то, что основным типом использования объектива Nikon ED Micro является режим макросъемки (при масштабе один к одному), объектив позволяет получать превосходные снимки и при использовании для съемок совершенно других жанров, когда, к примеру, чаще всего используют телеобъектив.







Бесшумный ультразвуковой мотор типа SWM обеспечит достаточно быструю и тихую автоматическую фокусировку. Более того, данный привод гарантирует пользователю быстрый и легкий переход между режимами ручного фокуса и автофокусировки. Асферические линзы, используемые в объективе, гарантируют высокое разрешение снимков, а также контрастность при минимуме астигматизма, сферических аберраций и других искажений. Благодаря девяти лепесткам, из которых состоит круглая диафрагма, достигается точная передача цветов в фотоснимке за пределами максимальной резкости.







Объектив Nikon Nikkor AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro позволит Вам легко получать превосходное боке идеального качества, которое с трудом может быть достигнуто другими макрообъективами. Наличие инновационного нанокристаллического просветляющего покрытия позволяет воспрепятствовать появлению бликов, внутренних переотражений и прочих нежелательных эффектов, возникающих внутри оптической конструкции самого объектива, и таким образом достигается непревзойденная детализация изображения.







Внутренняя фокусировка данной модели стала столь востребованной за счет неизменной веса и величины объектива. Работать с аппаратом очень удобно, так как его неподвижная передняя линза позволит Вам использовать самые разнообразные аксессуары, к примеру - циркулярные поляризаторы. Nikon Nikkor AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro это объектив, который способен дарить Вам снимки непревзойденного качества с превосходной резкостью, контрастом, отменным разрешением, естественной цветопередачей, и к тому же подчеркивает яркость и сочность оттенков и цветов.







Данная модель является идеальный инструмент и для всех тех фотографов, которые работают в жанре макро. Линейка объективов 60 mm f/2.8 G ED Micro насчитывает уже более 20 лет, и до сих пор компания Nikon поддерживает производство этого уникального творения. Совершенствуясь, обновляясь, этот объектив никогда не сходит с пьедестала лидерства в своем классе. Он обрел небывалую популярность среди знатоков и ценителей качественных снимков, и эта популярность - оправдана!