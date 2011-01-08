Код товара:120410109
В наличии:нет в наличии
Гарантия:Производителя, 1 год + 3 года
Популярный объектив с постоянным фокусным расстоянием 60 мм и возможностью макросъемки. Минимальное расстояние фокусировки: 0,185 м (автомат
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Объектив Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor
Цена66290 Й
Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor
Популярный объектив с постоянным фокусным расстоянием 60 мм и возможностью макросъемки. Минимальное расстояние фокусировки: 0,185 м (автоматическая фокусировка до 0,219 м). Нанокристаллическое покрытие устраняет раздвоения и блики. Элементы из стекла Super ED со сверхнизкой дисперсией и асферические линзы гарантируют высокое разрешение и контрастность при минимуме сферических аберраций, астигматизма и других искажений. Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Невращающийся передний элемент позволяет установить вспышку.
Nikon Nikkor AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro это популярный макрообъектив с масштабом репродукции 1:1 для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon форматов FX и DX. Благодаря тихой автофокусировке с помощью бесшумного ультразвукового мотора (SWM), постоянному фокусному расстоянию, системе внутренней фокусировки и невращающейся передней линзе этот объектив прекрасно подходит для съёмки объектов с малого расстояния. Исключительно высококачественная оптика дает выдающиеся результаты макросъемки и может использоваться как универсальный объектив.
Данная модель имеет постоянное фокусное расстояние 60 мм, а также имеет нанокристаллическое покрытие для устранения бликов и раздвоения. Минимальное расстояние фокусировки достигает 0,185 м (при этом автоматическая фокусировка работает до 0,219 м). Объектив оснащён асферическими линзами, а также элементами из стекла со сверхнизкой дисперсией серии Super ED.
Элегантный корпус объектива изготовлен из высококачественного пластика. Данная модель является наилучшим вариантом для профессиональной фотосъемки, как на свежем воздухе, так и в помещении. Несмотря на то, что основным типом использования объектива Nikon ED Micro является режим макросъемки (при масштабе один к одному), объектив позволяет получать превосходные снимки и при использовании для съемок совершенно других жанров, когда, к примеру, чаще всего используют телеобъектив.
Бесшумный ультразвуковой мотор типа SWM обеспечит достаточно быструю и тихую автоматическую фокусировку. Более того, данный привод гарантирует пользователю быстрый и легкий переход между режимами ручного фокуса и автофокусировки. Асферические линзы, используемые в объективе, гарантируют высокое разрешение снимков, а также контрастность при минимуме астигматизма, сферических аберраций и других искажений. Благодаря девяти лепесткам, из которых состоит круглая диафрагма, достигается точная передача цветов в фотоснимке за пределами максимальной резкости.
Объектив Nikon Nikkor AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro позволит Вам легко получать превосходное боке идеального качества, которое с трудом может быть достигнуто другими макрообъективами. Наличие инновационного нанокристаллического просветляющего покрытия позволяет воспрепятствовать появлению бликов, внутренних переотражений и прочих нежелательных эффектов, возникающих внутри оптической конструкции самого объектива, и таким образом достигается непревзойденная детализация изображения.
Внутренняя фокусировка данной модели стала столь востребованной за счет неизменной веса и величины объектива. Работать с аппаратом очень удобно, так как его неподвижная передняя линза позволит Вам использовать самые разнообразные аксессуары, к примеру - циркулярные поляризаторы. Nikon Nikkor AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro это объектив, который способен дарить Вам снимки непревзойденного качества с превосходной резкостью, контрастом, отменным разрешением, естественной цветопередачей, и к тому же подчеркивает яркость и сочность оттенков и цветов.
Данная модель является идеальный инструмент и для всех тех фотографов, которые работают в жанре макро. Линейка объективов 60 mm f/2.8 G ED Micro насчитывает уже более 20 лет, и до сих пор компания Nikon поддерживает производство этого уникального творения. Совершенствуясь, обновляясь, этот объектив никогда не сходит с пьедестала лидерства в своем классе. Он обрел небывалую популярность среди знатоков и ценителей качественных снимков, и эта популярность - оправдана!
*Производитель может изменить технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Борзых Иван
Оценка: 5
09.01.2015
Яндекс Маркет
Достоинства
Макро объектив\портретник\ удобен для съемки видео обзоров. Резиновое кольцо уплотнителя на байонете. Шустрый автофокус, попадает точно и не перефокусируется как некоторые объективы.
Недостатки
Не хватает стабилизатора, но для тех кому нужен стаб есть 105 2.8 vr
Отзыв
Использую на D7000 Удачное стекло. Искажения минимальные, плохо что все его обходят стороной и не пишут на форумах о нем. Пользовался и 50мм и 85мм и 105мм и 135мм , но этот объектив у меня в арсенале надолго, полтинник покупать не буду ближайшее время это точно, да и не зачем. Картинка меня устраивает полностью с этого объектива резкая и контрастная.
Руденко Владимир
Оценка: 5
18.09.2014
Яндекс Маркет
Достоинства
Резкость и цветопередача в первую очередь. Приятное боке. К фокусировке претензий нет.
Недостатки
Чувствителен к вибрации на длинных выдержках. Впрочем это вполне логично, и недостатком едва ли можно назвать.
Отзыв
Мой первый фикс, и он оказался удачным. Не только предметка или микрообъекты, но и общие планы выходят великолепными: яркими и контрастными. Впрочем есть стойкое ощущение, что портреты - это одна из самых сильных сторон этого объектива. Стоит своих денег.
brock221
Оценка: 5
26.10.2013
Яндекс Маркет
Достоинства
Великолепная резкость, цветопередача, качество картинки, хорошая детализация, полное отсутствие каких-либо искажений, отличная сборка, удобное кольцо фокусировки.
Недостатки
ХА в сложных условиях...больше недостатков нет.
Отзыв
Удивляет то, что так мало отзывов об этом великолепном объективе... Шёл на покупку осознанно, очень хотелось макрообъектив. Купив и поснимав им, понял, что он очень хорош во всём! Предметка и портреты отличные, макро и даже пейзаж...всё ему по плечу. Снимать им одно удовольствие, фото получаются отменные. Фокусировка быстрая и точная. Не лишним будет накрутить хороший защитный фильтр т.к. снимая макро, есть вероятность уткнуться объективом во что-нибудь. И учтите, что при съемке макро ГРИП очень мала, поэтому желателен(почти обязателен) штатив и ручная фокусировка. Вообщем у кого есть желание и возможность-покупайте этот замечательный объектив, будете довольны.
teyandrey
Оценка: 5
30.08.2012
Яндекс Маркет
Достоинства
Возможность очень близкой фокусировки на объект к объективу. Буквально в 4 см. от края объектива. Сильмно размывает задний фон. Именно эту конфигурацию мне и нужно было найти - как можно близкая фокусировка, как можно больше размытый задний фон. Приемлемая цена. Выбрал этот объектив, о чем ни сколько не жалею.
Недостатки
Как все и пишут - можно было бы и стабилизатор добавить.
Отзыв
В общем очень доволен покупкой. Пример моих фотографий: http://fotki.yandex.ru/users/teyandrey/album/249165/?p=0
ZeiLans
Оценка: 4
08.01.2011
Яндекс Маркет
Достоинства
Хорошая цветопередача. Годное стекло для FX (Full Frame) макросъёмки и портретник просто шикарный. Никаких искажений. Светосила неплохая. Вот уже почти пол года прошло и нет ни одной пылинки между оптическими элементами. Вообщем душа спокойна.
Недостатки
Конечно ЦЕНА! Почему нет этого же 60мм со стабом? А вот от чего душа не спокойна: Снимаю ювелирку и глубина резкости очень не нравится, приходится насиловать диафрагму. А также чёткость - не дай бог Вы немного тряхнёте её с выдержкой Больше 1\30 Секунд. Приходится использовать пульт ДУ, но оно и к лучшему.
Отзыв
Серьёзное, годное стекло, но, как и всё - должно использоваться для конкретных съёмок.